In twee maanden tijd bijna 10.000 appende fietsers op de bon

Met ingang van 1 juli 2019 is het wettelijk verboden elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, vast te houden tijdens het fietsen. Hiervoor zijn in totaal 9.248 boetes verstuurd in de maanden juli en augustus. Het totaal aantal boetes voor handheld telefoongebruik is mede daardoor het afgelopen tertiaal bijna verdubbeld van 23.268 in de maanden mei t/m augustus 2018 naar 44.540 dit jaar.