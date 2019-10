Man die agent bij trouwstoet knock-out sloeg opgepakt

De man die ervan wordt verdacht op 30 augustus een politieagent knock out te hebben geslagen toen hij een trouwstoet controleerde, is woensdagochtend aangehouden. 'Het gaat om een 25-jarige Rotterdammer, die in Lopik is gearresteerd. De man zit vast en wordt vrijdag 11 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo laat de politie woensdag weten.

Knock-out

De politie kreeg die dag even voor 16:00 uur melding van een overlast gevende trouwstoet. Meldingen varieerden van onnodig toeteren, asociaal rijgedrag tot bruidsgasten die op autodaken zaten en het stoppen van het overige verkeer blokkeerden. Toen een politieagent de feestgangers had aangesproken op hun gedrag op de Maasboulevard, vertrokken zij weer met veel kabaal. Op de Westzeedijk blokkeerde de stoet weer het overige verkeer. Bij de aanhouding van één van de feestgangers, misdroegen anderen zich hevig. Daarbij sloeg één van hen de politieagent zo hard, dat deze viel en korte tijd het bewustzijn verloor. De agent heeft tot op heden nog veel last van het incident en is nog altijd niet volledig aan het werk.

Focus op opsporing

Een team van rechercheurs is sinds die datum onder leiding van een officier van justitie op zoek geweest naar de verdachte. Via het regionale opsporings programma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht werd meerdere malen aandacht gevraag voor de zaak. Tal van tips werden door het publiek en getuigen gedeeld met de politie. Het rechercheonderzoek leidde uiteindelijk naar Lopik, waar de verdachte in een woning in Lopik werd aangehouden. De man trachtte zich nog te verstoppen onder een bed, maar de agenten hadden dat al snel door. Zowel in de woning in Lopik als in een woning in Rotterdam vond onder leiding van de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie een doorzoeking plaats.

Opgelucht

Het medeleven dat het publiek liet blijken heeft de agent goed gedaan. Hij regeerde opgelucht op het nieuws van de aanhouding. ”Nog altijd heeft de klap een enorme impact op mijn gezin. De kinderen kunnen nog stééds niet ongeremd spelen in huis omdat ze rekening moeten houden met papa. Ik vind mooi om te zien hoe samenleving en politie hebben samengewerkt om tot de aanhouding van deze verdachte te komen. Ik wil daarbij iedereen bedanken die middels een kaartje, een bloemetje of wat voor manier die ook, aan ons heeft gedacht, enorm bedanken.”