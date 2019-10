Vrouw onder bedreiging ontvoerd vanuit huisje recreatiepark

De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke ontvoering. Het incident vond plaats op zaterdagmorgen op recreatiepark De Dreef in Opmeer.

Omstreeks 01.10 uur werd er op de deur van een huisje geklopt. Toen de bewoners open deden stonden er enkele mannen voor de deur. Een van hen eiste, onder bedreiging met een wapen, dat een 22-jarige Poolse vrouw met hem mee zou komen. De mannen zijn met de vrouw in een auto of met auto’s vertrokken. De aanleiding van de ontvoering ligt mogelijk in de relationele sfeer.

De politie verzoekt eventuele getuigen of mensen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).