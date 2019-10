Boeren rammen deur Provinciehuis Groningen eruit, ME ingezet

Maandagmiddag is het boerenprotest in Groningen uit de hand gelopen nadat boze boeren de deur van het Provinciehuis hadden opengebroken. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Mobiele Eenheid ingezet

'Het openbreken van de deur van het provinciehuis in Groningen gaat te ver en in opdracht van de driehoek is nu dan ook Mobiele Eenheid (ME) aanwezig in de stad om de demonstratie verder zo ordelijk mogelijk te laten verlopen', aldus de politie.

Grote Markt en Vismarkt vol tractoren

Al de hele dag staat de Grote Markt en de Vismarkt vol met tractoren van protesterende boeren. Landbouworganisatie LTO Noord heeft haar leden opgeroepen om maandag om te demonstreren bij de provinciehuizen. Die oproep geldt ook voor Groningen. LTO Noord wil dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan.