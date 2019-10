Boeren weer massaal de weg op om te protesteren, al 400 km file

De protestdag van de boeren begint woensdag bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in De Bilt. Dat is een tussenstop. Daarna willen de boeren door naar het Binnenhof in Den Haag. Inmiddels staat er al meer dan 400 km file. Rijkswaterstaat doet een oproep aan de boeren om op de snelweg rechts te rijden, zodat het overige verkeer kan passeren. Maar daar wordt lang niet overval gehoor aan gegeven. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zijn de snelwegen inmiddels helemaal vastgelopen waaronder de A28 bij de Bilt. De ANWB meldt dat het druk is op alle wegen naar Utrecht, maar vooral op de A2, A12, A27 en A28. Automobilisten wordt geadviseerd de snelwegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden.

In verband met het boerenprotest gaat de vergadering van Provinciale Staten in Den Haag woensdag niet door. De bereikbaarheid van het provinciehuis niet te garanderen. DIt meldt de Provincie Zuid-Holland op de website.