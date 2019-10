A2 dicht door aanrijding bij Breukelen

Een spookrijder zou mogelijk de oorzaak zijn van het ongeval. Volgens de politie zijn er twee personenwagen betrokken bij het ongeval.

De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Over slachtoffers is nog niets bekend.

Hulpverlening bij ernstig ongeval op #A2 is in volle gang. Dat heeft nu prioriteit. Er zijn veel geruchten en vragen over de oorzaak, hier kunnen wij nog geen informatie over geven. Het politieonderzoek hiernaar is net gestart. Meer info volgt.https://t.co/dToyMiKE52