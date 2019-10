Advocate Inez Weski stopt met de verdediging van meestgezochte crimineel Ridouan Taghi

Dat zegt Weski donderdag in EenVandaag op NPO1. De raadvrouw noemt het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is, geen eerlijk proces. Weski laat aan het programma wetn dat ze van de rechtbank geen onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de versleutelde berichten die de verdachten naarelkaar stuurden. Ze zegt dat ze het verder aan de rechtbank overlaat.

Tegen EenVandaag zegt Weski: 'De beslissing is dat verdediging de verdediging neerlegt, het overlaat aan de rechtbank. Dat de rechtbank de moed toont om een strafproces volledig te voeren. Het is niet een breuk met de cliënt, het is een breuk met het proces in de zin van de verdediging. Dus we laten het nu aan de rechtbank. Dat is een stap van de verdediging. Een bewuste stap.

Op de vraag of dit niet een zwaktebod is antwoordt Weski: 'We willen de stukken zien, we willen niet een half dossier. We willen weten dat er stukken niet onthouden worden. En dan krijg je een klein plakje te zien en daar moet je het mee doen. En dat heeft niets met waarheidsvinding te maken. Het is nu aan de rechtbank, laat het zien.'