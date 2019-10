Hevig bloedende man met schotwond aangetroffen in Brabantse Veen

Vrijdagmiddag is rond 16.30 uur in het Brabantse Veen een hevig bloedende man op de Wielstraat aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Schotwond

De gewonde man zou een schotwond hebben. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, kwamen ter plaatse om de man medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Politieheli ingezet

De toedracht is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart en heeft een ruime afzetting gemaakt rond de plaats delict. De verdachte van het schietincident is mogelijk weggereden in een grijze auto. De politieheli helpt de eenheden op de grond bij het zoeken in de omgeving.