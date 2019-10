44ste editie van TCS Amsterdam Marathon

Bij de wedstrijdlopers was de Keniaan Vincent Kipchumba de snelste en kwam als eerst over de finish met een tijd van 2.05,09. Abdi Nageeye, die in Kenia is geboren, was in 2.07.38 de snelste Nederlander.

Bij de vrouwen was de 20-jarige Deqitu Azimeraw uit Ethiopië de snelste. Zij liep de Amsterdamse marathon voor de eerste keer in een tijd van 02.19.25