Twee doden gevonden in woning in het Gelderse Hengelo

In een woning in het Gelderse Hengelo (gemeente Bronckhorst) zijn twee lichamen gevonden.

Het gaat om een woning aan de Julianalaan. Dat meldt de politie maandagochtend op Twitter.

De politie is een onderzoek gestart, maar kan nog niet zeggen of het om een misdrijf. Ook over de doodsoorzaak en de identiteit is nog niets bekend.