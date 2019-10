Kwart jeugdzorginstellingen in de rode cijfers

De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar. De instellingen lopen het risico om failliet te gaan.

Jeugdzorg Nederland noemt de rode cijfers 'alarmerend'. Het gaat om 60 jeugdhulpinstellingen die in 2108 in de rode cijfers kwamen. In 2017 waren nog 47 jeugdhulpinstellingen verlieslijdend. Ondanks het feit dat de totale omzet van de sector is gestegen en het aantal cliënten toeneemt, draait bijna een kwart van de instellingen voor jeugdzorg in Nederland met verlies. Dat komt onder andere door administratieve lasten en doordat het personeel van de instellingen steeds duurder wordt. Daarnaast dekken de tarieven die instellingen met gemeenten hebben afgesproken lang niet altijd de kosten.

Dat blijkt uit onderzoek naar de jaarcijfers van 268 jeugdhulpinstellingen dat is gedaan door Intrakoop, een corporatie die honderden zorginstellingen door het hele land helpt bij het inkopen van bijvoorbeeld eten, software en medicijnen. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met accountantskantoor Verstegen.

De jeugdzorg kwam in 2015 in handen van de gemeenten. Daarvoor was het Rijk nog verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De overgang ging gepaard met een bezuiniging van 15 procent en heeft bijgedragen aan de financiële druk op de sector, concludeert Intrakoop.