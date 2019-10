50+ multivitaminen: onzin of niet?

De Consumentenbond heeft onlangs een groot aantal multivitaminen en vitamine D supplementen voor 50+’ers getest. Bij diverse producten laat de dosering te wensen over. Van de 61 onderzochte vitamines doorstaan er 50 de test niet.

Flinndal

Van de vitamines die de test van de Consumentenbond wel hebben doorstaan staat binnen de categorieën multivitaminen voor vrouwen 50+ en multivitaminen 70+ het online merk Flinndal op nummer één.

Categorie 50+ vrouwen multivitaminen

Vrouwen vanaf 50 jaar hebben een hogere behoefte aan vitamine D. De Gezondheidsraad adviseert deze doelgroep dagelijks 10 microgram vitamine D te slikken. Flinndal Multi 50+ Vrouw staat op nummer één van de geteste multivitaminen voor 50+’ers. De dosering van de vitaminen en mineralen vliegt nergens uit de bocht, het vitamine D gehalte is optimaal én er wordt duidelijk aangegeven dat het product speciaal voor 50+ vrouwen is.

Categorie 70+ multivitaminen: duidelijke winnaar

Ook binnen de categorie vitaminen voor 70+’ers is Flinndal de duidelijke winnaar. De Gezondheidsraad beveelt mannen en vrouwen van 70+ aan om dagelijks 20 microgram vitamine D te slikken. Van alle onderzochte producten is Flinndal Multi 70+ het enige product waarop staat dat het specifiek voor 70+’ers bedoeld is. Daarnaast bevat het supplement het juiste vitamine D gehalte.

“Bij Flinndal kijken we goed naar de behoefte aan specifieke voedingsstoffen in verschillende levensfasen. Dat de Consumentenbond onze inspanningen waardeert met een eerste plaats, is een enorm fijne bevestiging.’’ aldus Inge Hendriks, Productmanager bij Flinndal.

Supplementen met alleen vitamine D

In de categorie vitamine D supplementen voor 50+’ers, staat Davitamon op de eerste plaats. De verpakking geeft het duidelijkst aan welke dosering past bij welke leeftijd.

50+ multivitaminen: onzin of niet?

Naarmate we ouder worden, neemt de opname van vitamine B12 af. Daarnaast gaat de vitamine D behoefte voor vrouwen 50+ en ouderen 70+ omhoog. Een multivitamine van goede kwaliteit die is afgestemd op de behoefte van de doelgroep, kan een goede aanvulling op een gezond voedingspatroon zijn.

Test multivitamines voor 50+’ers, Consumentenbond september 2019: https://www.consumentenbond.nl/vitamines-en-voedingssupplementen/test-mu...