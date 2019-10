Politie toont foto verdachte ombrengen 2 personen bioscoop Groningen

Zaterdagochtend na een melding rond 09.20 uur heeft de politie twee overleden mensen aangetroffen in een bioscoop aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen. Dit heeft de politie zaterdagochtend even na 10.00 uur laten weten.

Onderzoek

De politie is vervolgens met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en is een onderzoek gestart. Rond de bioscoop heeft de politie een afzetting gemaakt. De doodsoorzaak en de identiteit van beide personen zijn nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk of het mogelijk om een misdrijf gaat.

Update 11.15 uur: Misdrijf

'We gaan er van uit dat de twee mensen om het leven zijn gekomen door een misdrijf. De Forensische Opsporing is in de bioscoop begonnen met een onderzoek', zo laat de politie weten.

Mogelijke getuigen die informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Update 11.30 uur: Geruchten

Er gaan geruchten dat de twee slachtoffers in de parkeergarage zouden zijn aangetroffen. 'Dit klopt niet. Zij zijn gevonden in de bioscoop. Welke locatie precies delen we niet, dat maakt deel uit van ons onderzoek', stelt de politie.

Update 13.20 uur

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dit houdt in dat er meerdere politiemensen vanuit verschillende disciplines samenwerken aan dit onderzoek.

Update 21.05 uur: Politie toont foto verdachte

De politie heeft zojuist de indenteit bekendgemaakt van de man die er van verdacht wordt twee personen in de bioscoop in Groningen te hebben omgebracht. Het gaat om een 33-jarige man. De lichamen van de twee omgebrachte slachtoffers zijn inmiddels uit de bioscoop gehaald en naar een mortuarium overgebracht.

Recente politiefoto en camerastills

Uit onderzoek is de 33-jarige verdachte Ergün S. in beeld gekomen. Het is onbekend waar S. momenteel verblijft. Daarom wordt een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven. Ook geeft de politie 2 stills vrij van het moment waarop de verdachte de bioscoop verlaat.

Ergün S. is 1.72 lang en heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en draagt een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

Als u Ergün S. heeft gezien of weet waar hij verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis Opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.