Minister Schouten door bouwers uitgejoeld op Malieveld, andere sprekers zijn Hans de Boer en Maxime Verhagen

De minister die belast is met de stikstofproblematiek liet weten dat het land 'niet op slot gaat'. 'De vergunningen kunnen weer worden aangevraagd. Als de stikstofneerslag nul is, kunt u aan de slag', zo liet de minister weten. Die laatste woorden werden haar niet in dank afgenomen en de bouwers reageerden dan ook met een fluitconcert. Verder zei de minister: 'Voor situaties waar wel sprake is van stikstofneerslag komt een drempelwaarde.' Volgens de minister is iedereen in de sector daarbij geholpen, van bouwers tot toeleveranciers. Dit meldt onder meer de NOS woensdag.

Ook de voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW Hans de Boer, die het een unicum vond dat de bouwers hem hadden aangezet tot staken, sprak de bouwers toe:

'Het is nog nooit gebeurd dat een voorzitter van de werkgevers staakt. Ik ben trots op jullie, dat jullie dit hebben bereikt. We hebben een van de beste economieën van Europa en hebben een van de beste landen om in te wonen. Maar wat is er aan de hand: de politiek luistert niet meer naar de mensen die werken. Mensen uit de politiek, vergeet niet: wij verdienen de centen, wij maken de banen, wij zorgen voor belastinginkomsten. Jullie moeten naar ons luisteren: NU! NU! NU!'

'Wij zitten op onze handen', zo reageerde voorzitter Bouwend Nederland Maxime Verhagen op de gevolgen van het stikstofbeleid. Hij liet weten dat Bouwend Nederland het niet accepteert dat 'Nederland op slot gaat'.

Verhagen: 'Dat wij hier met zo veel mensen zijn gekomen, met vakbonden, werkgevers en werknemers bij elkaar, geeft aan dat we het zat zijn. Het is onthutsend dat we op onze handen moeten zitten, terwijl duizenden mensen zonder woning zitten, bruggen en viaducten onderhoud nodig hebben en duizenden gebouwen verduurzaamd moeten worden. Het is onbestaanbaar dat we nog steeds moeten wachten op het kabinet om besluiten te nemen om bouw en infra aan het werk te krijgen. Wij eisen draagkracht van het kabinet. Geen actie over een paar maanden, actie nu!' Volgens Verhagen is de bouw niet de oorzaak, maar zijn de bouwers wel keihard het slachtoffer en staan er duizenden banen op het spel.