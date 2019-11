Onderzoek naar schietincident in Zandvoort

De politie zoekt getuigen van een schietincident op de Keesomstraat in Zandvoort, zaterdagavond 2 november rond 19.35 uur.

Een man met een donker blauwe jas met capuchon en een broek met een witte streep, heeft daar op de galerij op een onbekend gebleven man geschoten. Voor het schietincident op de galerij heeft de dader ook nog in de richting van een getuige geschoten, die daar ongedeerd bij gebleven is. Beide mannen zijn hardlopend gevlucht en ondanks een zoekactie van de politie nog niet gevonden.

De politie onderzoekt of er verband is met een eerder schietincident in deze straat op 21 oktober van dit jaar.