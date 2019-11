Verfafbranden kerk Hoogmade gaat fout, dak en kerktoren in lichterlaaie

In Hoogmade is maandag aan het begin van de middag een zeer grote brand uitgebroken in het dak van een kerk tijdens het verfafbranden. Dit meldt de brandweer maandagmiddag die rond 12.25 uur de eerste melding van de brand kreeg.

Brand snel verspreid

Het gaat om de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat. Om dat de brand al zeer snel in het begin uitslaand was in het dak van de kerk verspreidde de brand zich ook zeer snel. Ook de kerktoren is inmiddels in brand gevlogen.

Kerktoren staat op instorten

De brandweer heeft de hoop voor wat betreft het kerkgebouw opgegeven. Wel probeert de brandweer te voortkomen dat de brand overslaat op omliggende gebouwen. Omdat de kerktoren op instorten staat zijn alle huizen en gebouwen in een straal van 150 meter rond de kerk ontruimd.