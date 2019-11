Opdrachtgever gepakt in onderzoek naar brandstichting

Een 26-jarige man uit Oss is donderdagochtend aangehouden op het politiebureau in ‘s-Hertogenbosch. De recherche en het Openbaar Ministerie zien de man als het brein achter een brandstichting bij een woning in Oss. Daarvoor werden eerder al de vermoedelijke uitvoerders opgepakt.

Op donderdag 13 september was er een poging tot brandstichting bij een woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Op zondag 16 september bleef het niet bij een poging. Die ochtend werd het huis in brand gezet. De bewoner bleef ternauwernood ongedeerd. Twee honden overleefden de brand niet.

Uitvoerders

Door informatie uit de verschillende onderzoeken aan elkaar te knopen kreeg de recherche zicht op de mogelijke uitvoerders. Op vrijdag 7 oktober 2018 werden een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres opgepakt door een arrestatieteam in een vakantiepark in Belfeld. Een dag later werd in Maarsbergen een destijds 21-jarige man zonder vast woonadres opgepakt. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Henk Baum uit Nistelrode op donderdag 22 maart 2018 in Schaijk.

Reeks aanslagen

De groep van uitvoerders wordt niet alleen verdacht van brandstichting bij de woning aan de Aengelbertlaan in Oss, maar ook van een reeks andere aanslagen. In de Asterstraat in Oss werd op dinsdag 20 februari 2018 een auto in brand gestoken voor een woning. Op zaterdag 24 februari was het hier opnieuw raak en werd bij de voordeur van de woning brand gesticht. In beide gevallen waren de bewoners aanwezig, maar er vielen gelukkig geen gewonden, ondanks dat er levensgevaarlijke en zelfgemaakte brandbommen werden gebruikt.

Haarlem

In het onderzoek naar de eerste twee brandstichtingen in Oss ontdekte de recherche een verband met een aanslag in Haarlem. Daar werd zondagmorgen 25 februari 2018 rond 2.00 uur brand gesticht bij een woning aan de Basilicumstraat. Daarbij werd een brandbom naar de woning gegooid. Ook hier waren er, net als in Oss, bewoners in de woning aanwezig en wonder boven wonder raakte ook hier niemand gewond.

Café in Oss

Op woensdag 15 augustus 2018 werd Oss opgeschrikt door een enorme knal. Bij café ’t Berghje aan de Berghemseweg ging een zwaar explosief af. Ook hier raakte niemand gewond, maar de schade was aanzienlijk. Na deze zware explosie werd op zondag 2 september in Leende een auto in brand gestoken, waarbij de woning door die brand beschadigd raakte.

Explosief in Eindhoven

Op 29 september werd bij een woning aan de Keldermansstraat rond 6.00 uur een explosief naar binnen gegooid bij de voordeur. Een zware ontploffing was ook hier in de omgeving goed te horen. In de woning was de ravage groot, maar ook hier raakten de aanwezige bewoners niet gewond.

Opdrachtgever

De recherche verdenkt de 26-jarige man uit Oss de opdrachtgever te zijn geweest voor de poging brandstichting en de brandstichting bij de woning aan de Aengelbertlaan in Oss. Of de man ook betrokken is bij andere feiten, moet blijken uit verder onderzoek. De man zit vast en wordt verhoord.