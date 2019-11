Landelijke Sinterklaasintocht Apeldoorn kan doorgaan

De voorzieningenrechter heeft vandaag het verzoek om schorsing van de evenementenvergunning in Apeldoorn voor de landelijke Sinterklaasintocht in die stad afgewezen.

Een evenementen- en videoproductiebedrijf kreeg de vergunning van de burgemeester om de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn op zaterdag 16 november te organiseren. Een man had bezwaar tegen deze vergunning en stapte daarom naar de voorzieningenrechter. Volgens de man zouden er onder meer bij dit evenement geen roetveegpieten maar Zwarte Pieten moeten deelnemen. De burgemeester had de vergunning volgens hem moeten weigeren omdat de afwezigheid van Zwarte Pieten in strijd is met de openbare orde.

Volgens de voorzieningenrechter kan betwijfeld worden of de man wel belanghebbende is bij de verleende vergunning. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de man uitgaat van een ruimer openbaar ordebegrip dan in de rechtspraak van de Raad van State wordt gehanteerd. Het gaat dus om een principiële rechtsvraag. Een verzoek om schorsing tijdens de bezwaarprocedure leent zich echter niet voor het beantwoorden van principiële rechtsvragen. Daarom is het verzoek afgewezen.