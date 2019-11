Gewelddadige verstoring bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet in Den Haag

De politie heeft vrijdagavond in Den Haag 4 personen aangehouden nadat deze op gewelddadige wijze een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet hadden verstoord in een pand aan de Beatrijsstraat. Dit meldt de politie vrijdagavond.