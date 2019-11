Man (50) overleden na bedrijfsongeval met rolpoort in Eindhoven

Zondag is een 50-jarige man uit Den Bosch in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij zaterdagmiddag had opgelopen toen hij bekneld raakte onder een hek van een rolpoort van een garagebedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.