Vermist Kind Alert voor Goiia Aresini (13)

Goiia is woensdagmiddag na school met een vriendin naar huis gefietst. Op de Laakkade in Den Haag zeiden ze elkaar gedag en zijn ze allebei een andere kant uitgefietst. Hierna is er niets meer vernomen van Goiia.

Goiia is samen met haar vriendin om 14.10 uur vertrokken van het St. Maartenscollege in Voorburg op de fiets.

Haar signalement:

Goiia is een meisje van 13 jaar oud en heeft donkerblond lang haar dat ze meestal los draagt. Ze had een knalroze Adidas schooltas bij zich. Ze droeg zwarte skinny jeans, een zwart strak shirt en een lichtroze korte gewatteerde jas. Ze reed op een (mat) zwarte omafiets met een rek voorop.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.