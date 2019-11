Eerste aanhoudingen bij intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Niet alleen die van de kinderen, maar ook van de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Aan het einde van de ochtend had de politie in Nijmegen al enkele personen aangehouden omdat zij niet voldeden aan bevel / vordering van de politie. Onder hen is Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

Verschillende demonstraties in verschillende steden

In meerdere steden hebben voor- en tegenstanders aangekondigd om te gaan demonstreren. De organisatie Kick Out Zwarte Piet heeft op enkele plaatsen de demonstratie afgeblazen en zullen zich met een grote groep gaan vezamelen in Den Haag. Ook in Groningen is de mobiele eenheid van de politie paraat om eventuele ongeregeldheden de kop in te drukken.

In het centrum van Apeldoorn zijn meerdere personen aangehouden. Dit op basis van de vordering wet openbare manifestaties. De demonstranten werden gevraagd naar een aangewezen demonstratie vak te gaan, toen zij dit weigerden zijn ze in alle rust aangehouden #SintinApeldoorn. ^SP — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) November 16, 2019

De intocht in #Nijmegen is begonnen. Langs de route is een demonstratie, de sfeer is prima. Preventief wordt mensen gevraagd om ID. Itt berichten op social media zijn er geen aanhoudingen. #Intocht2019 ^RL — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) November 16, 2019