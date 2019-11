Zeven gewonden bij ernstige aanrijding lijnbus met auto

Melding

Rond 11.05 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding. In totaal zeven personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. 'De weg is voorlopig afgesloten naar aanleiding van de aanrijding', aldus de politie.

Twee ernstig gewonden

In de personenauto zaten vier personen, twee van hen raakte ernstig gewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In de lijnbus zaten vermoedelijk vijftien personen, hiervan zijn vijf personen voor medische controle overgebracht naar het ziekenhuis. De hulp van een traumahelikopter met medische specialisten is ingeroepen.

Afsluiting vanwege politieonderzoek

De Rijksweg (N278) is voorlopig afgesloten voor hulpverlening en aansluitend onderzoek naar de toedracht.