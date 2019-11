Vrijdagavond dode man aangetroffen in visvijver Echt - Google Nieuws

Afgelopen vrijdagavond is in het Limburgse Echt in een visvijver aan de Doorderweg een overleden man aangetroffen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Passant

Een passant meldde de politie rond 21.00 uur dat er in de visvijver een lichaam lag. De politie heeft vervolgens een afzetting gemaakt en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van overlijden en identiteit van de man. 'De omgeving is op dit moment hiervoor nog afgezet omdat er ook zaterdag nog onderzoek zal plaatsvinden', aldus de politie. Het is nog niet duidelijk hoelang de man in het water heeft gelegen.

Onderzoek

Vrijdagavond werd al gestart met een technisch- en buurtonderzoek, dat dus zaterdag doorgaat. De toedracht van overlijden is ook nog onbekend. Op dit moment houdt de politie alle scenario’s nog open in het lopende onderzoek dat tot laat in de nacht ter plaatse is doorgegaan.

Lichaam geborgen

Ook is er onderzoek naar de identiteit van betrokken nog gaande. Het lichaam is vannacht uit het water geborgen en overgebracht naar een laboratorium voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak.