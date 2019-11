Grote zoekactie naar opvarenden vermiste kotter uit Urk

Automatisch noodsignaal

In de nacht van woensdag op donderdag ontving de Kustwacht om 05.46 uur een noodsignaal van het noodbaken van de kotter. De noodbaken wordt automatisch geactiveerd als hij in het water terechtkomt.

Viskotter 'UK165' uit Urk

Het gaat om de viskotter 'UK165' genaamd 'Lummetje' uit Urk. Aanboord zouden zich twee opvarenden moeten bevinden. De kotter kwam mogelijk in de problemen en heeft waarschijnlijk water gemaakt of is mogelijk zelfs al gezonken. Onduidelijk is of het tweetal dat aan boord was zichzelf heeft kunnen redden. Inmiddels zou er ook een reddingsvlot zijn aangetroffen. Onduidelijk is nog of de twee opvarenden zich in dit reddingsvlot bevinden. Het weer op de zoeklocatie is op dit moment slecht met een windkracht van 5-6 bft en golfhoogtes van 1,5 tot 2 meter.

Update 09.25 uur: gezonken viskotter gevonden

De mijnenjager Zr.Ms. Makkum van de Koninklijke Marine heeft met haar sonar op de positie gezocht en de viskotter hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd. Door het slechte weer kunnen ze niet met duikers zoeken. Andere eenheden zoeken nog in het gebied naar de opvarenden.