Twee doden (20) bij ongeval in Someren

Bij een ongeval in het Brabantse Someren zijn donderdagavond twee mannen van 20-jaar om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Beide mannen zaten in een auto die reed over de Broekstraat en kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht. Beide inzittenden moesten door brandweerduikers uit het voertuig worden gehaald.

Beide slachtoffers zijn gereanimeerd en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hier overleden beide slachtoffers aan de gevolgen van het ongeval.