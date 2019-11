EOD opgeroepen na vondst grondstoffen vuurwerk woning Groningen

De politie heeft vrijdagochtend rond 11.45 uur in een woning aan de Oosterhamriklaan in Groningen een hoeveelheid grondstoffen gevonden voor de vervaardiging van vuurwerk. 'De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) is ingeschakeld om de stoffen te onderzoeken', zo laat de politie vrijdag weten.