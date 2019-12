Dertien aanhoudingen na onrust in Haagse wijk Duindorp

De politie moest maandagavond opnieuw hard optreden tijdens ongeregeldheden in de Haagse wijk Duindorp. De wijk werd door de politie hermetisch afgesloten en er werden dertien aanhoudingen verricht.

Aanleiding voor de ongeregeldheden is het verbieden van het oud en nieuw vuur op het strand. Dit liep afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand omdat de stapel veel te hoog was en vliegvuur de omliggende wijk bedreigde.

De relschoppers gooide zwaar vuurwerk naar de politie en stak verschillende afvalcontainers in brand. Volgens de politie was het rond twaalf uur weer rustig in de wijk.