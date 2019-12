Geen vergunningen voor vreugdevuren dit jaar op Scheveningen en in Duindorp

Het was de laatste dagen nog onduidelijk of het verbod op de vuren defenitief werd. Waarnemend burgemeester Remkes laat weten: 'Toen ik op 1 januari in Groningen de beelden uit Scheveningen op televisie zag, ben ook ik mij kapot geschrokken. Direct was duidelijk: hier móet je lessen uit trekken. En hoezeer ik ook hecht aan traditie, die moet altijd begrensd worden door het algemeen belang en door de openbare orde en veiligheid.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is met concrete aanbevelingen gekomen voor een heldere en handhaafbare vergunningsprocedure voor alle evenementen in Den Haag op en rond de viering van de jaarwisseling. Die aanbevelingen heeft het college volledig overgenomen. Voor de komende jaarwisseling is dan ook gewerkt met een vergunningsprocedure. En hoewel er door de organisatoren de afgelopen weken hard is gewerkt om aan de nieuwe, gestelde eisen te voldoen, is dit niet gelukt. Ook de hulpdiensten blijven kritisch over de plannen van beide organisatoren.

Het college heeft daarom moeten besluiten om de vergunningen voor de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp dit jaar niet te verlenen. Dat betekent dat er geen vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp zullen plaatsvinden. Dit is eerder ook al bekendgemaakt over de vreugdevuren in Laak en Escamp.

In Duindorp is het al dagen onrustig in verband met het schrappen van het vreugdevuur. Tientallen jongeren richtten vernielingen aan.

Aanhoudingen en invallen

Gisteren zijn twaalf mensen aangehouden, onder wie zes jongeren. Ze gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar de mobiele eenheid en staken afval en containers in brand. Zondag waren dertien mensen opgepakt.

Vandaag deed de politie invallen in de Haagse wijk Duindorp in verband met de incidenten.