Veel brandjes en vier aanhoudingen in Den Haag na onrust over verbod vreugdevuren

Sinds vrijdag bekend werd dat het vreugdevuur in Duindorp tijdens de jaarwisseling dit jaar niet doorgaat, is het al dagen onrustig in deze wijk en in Scheveningen.

Dinsdagavond waren de ME en de politie voor de vierde avond op rij weer massaal aanwezig in beide wijken. Dinsdag werd bekend dat niet alleen in Duindorp het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling niet zou doorgaan, maar dat er dan ook in Scheveningen geen vreugdevuur zal zijn. Op sociale media riepen ADO-fans vervolgens op om naar de beide wijken te komen. Er werd gevreesd voor grote rellen en een grote politiemacht manifesteerde zich daarna aan de rand van Duindorp met controleposten om te controleren wie er de wijk in wilden. Door de controles van de politie op de toegangswegen richting Duindorp werd voorkomen dat mensen die niet in de wijk thuishoren, de buurt ingingen. Behalve controles hield de politie rond 23.00 uur in de Pluvierstraat in Duindorp vier mensen aan vanwege samenscholing. Dit melden meerdere media woensdag.

Hoewel rellen in de wjjk Duindorp uitbleven, had de brandweer het wel heel druk met het blussen van allerlei brandjes in omliggende wijken. Het betrof merendeels containerbrandjes, maar ook een scooter moest het ontgelden evenals een mobiel toilet. De brandweer laat weten dat er zeker meer dan tien brandjes in de stad zijn geweest.