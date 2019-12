Leidse studenten maken zich zorgen na nieuw geval van aanranding

In Leiden maken studenten zich opnieuw zorgen nu er in de nacht van dinsdag op woensdag weer een jonge vrouw in de binnenstad is aangerand.

Een 24-jarige vrouw werd die nacht in de Doelensteeg vastgepakt door een man. Hij zou haar hebben aangerand en daarna op vlucht zijn geslagen. Het is opnieuw een geval van aanranding. Half november waarschuwden studentenverenigingen hun vrouwelijke leden al. 'Let op en ga 's avonds niet alleen naar huis.' Dat was naar aanleiding van een verkrachting op 6 november en een aanranding op 11 november. En nu was het deze week dus weer raak. Dit meldt Omroep West donderdag.

Leiden niet onveiliger dan elders

De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, zegt tegen de regionale zender dat het in Leiden niet onveiliger is dan in de rest van Nederland. Over de verkrachting en de aanrandingen zegt hij: ' 'De feiten als zodanig zijn ernstige feiten, maar die vinden niet vaker plaats in Leiden dan elders in het land, of in het verleden.' Lenferink merkt wel dat er veel onrust is onder studenten. Hierover zegt hij tegen Omroep West: 'Ik zie hoe groot het aantal berichten is via social media. Dat vind ik zelf ook heel erg. Mannen moeten met hun poten van vrouwen afblijven.' Volgens Lenferink is er in de cijfers nauwelijks verschil te merken met eerdere jaren. Lenfering: 'Dat maakt het niet minder erg, maar het is niet zo dat er nu iets heel bijzonders aan de hand is.'

's Nachts extra surveillances

De burgervader benadrukt dat het belangrijk is om aangifte te doen. Verder geeft hij aan dat 's nachts extra wordt gesurveilleerd in de binnenstad en dat de politie druk bezig is met de opsporing van de verdachten. Studente Lindey van Weers is er niet gerust op dat dit voldoende is. Op haar Facebook-pagina schreeft ze woensdag een brief aan de burgemeester:

Beste Henri Lenferink, burgemeester van Leiden,

Zoals u weet hebben er afgelopen weken in de Leidse binnenstad meerdere aanrandingen en verkrachtingen plaatsgevonden. Leidse studenten, jonge vrouwen, voelen zich onveilig. Studentenverenigingen slaan de handen in elkaar; er wordt aangeraden samen te fietsen, je live locatie te delen via Whatsapp of te bellen met iemand terwijl je fietst. Maar, dit zijn maatregelen die wij zelf hebben bedacht om onze eigen veiligheid te waarborgen. U gaf aan “geen reden te zien tot extra maatregelen.” Hoeveel van dit soort gebeurtenissen moeten nog plaatsvinden voor er iets gebeurt? Hoeveel meisjes moeten nog voor hun leven getekend worden voor er meer blauw te zien is op straat? Hoeveel initiatief moet er nog vanuit onze kant komen voor het vanaf u komt?

Wij voelen ons niet gehoord, en blijkbaar zijn onze maatregelen niet voldoende gezien bovenstaande situaties nog steeds - helaas - plaats vinden.

Dus daarom nogmaals, namens alle vrouwen uit Leiden: doe alstublieft ìets!