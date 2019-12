Uit puin geredde kleuter (5) Coevorden stabiel

In Coevorden in de Sallandsestraat is een pand van een grillroom na een explosie volledig ingestort. Dit meldt Veiligheidsregio Drenthe zaterdag.

Kleuter onder het puin

Er is nu na de explosie, die rond 15.00 uur vanmiddag plaatsvond, nog één slachtoffer aanwezig in het pand. Inmiddels is er een specialistisch team van de brandweer ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden, Het gaat om een jongetje van vijf jaar, zo heeft de burgemeester van Coevorden aan RTV Drenthe bevestigd. Een ander slachtoffer is al uit het pand gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Reddingsoperatie

Om de bevrijding zo veilig mogelijk te laten verlopen, gaat in de Sallandsestraat de stroom er af. In de straat is ook een extra kraan is in stelling gebracht. Geparkeerde auto's worden hiervoor verwijderd. Ook het water rond Sallandsestraat is in verband met de redding afgesloten, zo laat de veiligheidsregio weten.

Update 20.10 uur: Kind bevrijd, toestand zorgwekkend

De speciale hulpdiensten hebben even na 20.00 uur zaterdagavond het 5-jarige jongetje weten te bevrijden uit het ingestorte pand. Zijn toestand is zorgwekkend.

Update zondag 8 december: Toestand kind stabiel

De toestand van de 5-jarige Kenan is op dit moment stabiel. Dit heeft burgemeester Bouwmeester zondag laten weten. 'We hebben vanochtend (zondag red.) contact gehad met de familie van Kenan. Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel', aldus Boumeester. De burgemeester bedankt alle inwoners voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners.