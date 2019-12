Baarlo opgeschrikt door plofkraak bij afstortautomaat, EOD ter plaatse

In de nacht van zondag op maandag kwam rond 04.45 uur bij de politie een melding binnen van een plofkraak bij de afstortautomaat van de Rabobank, nabij de Napoleonsbaan Zuid (N273) in Baarlo.

Omgeving is voorlopig nog afgezet in verband met onderzoek of er nog explosief materiaal is achtergebleven. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Via Burgernet is een oproep gedaan voor een donkerkleurige auto (mogelijk type Audi) met verdachten, die kort na de knal wegreed in zuidelijke richting naar Kessel.

De schade aan pand betreft de afstortkluis. De rest van het pand kan pas nadat het veilig is worden onderzocht op schade. De ExplosievenOpruimings Dienst Defensie (EODD) is opgeroepen voor ondersteuning, om te onderzoeken of er geen sprake meer is van mogelijk explosief materiaal. Voorlopig blijft omgeving afgezet hiervoor. De naastgelegen N273 is wel open voor het verkeer.

Het is nog onduidelijk of er sprake is van buit. Bij een naastgelegen pand zijn autoruiten kapot gegaan als gevolg van de plofkraak en mogelijk materiaal tegen het pand gekomen. Er zijn geen gewonden. De politie heeft de zaak in onderzoek.