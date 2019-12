Dode bij schietincident Amstelveen, mogelijk liquidatie

In Amstelveen is donderdagmiddag bij een schietincident voor een sportschool een dode gevallen.

De schietpartij vond rond 17.17 uur plaats voor sportschool Health City die aan de Escapade ligt. Over het slachtoffer is officieel nog niets bekendgemaakt, maar volgens Het Parool gaat het om een man. Hij reed volgens de krant in een gepanserde BMW. Mogelijk gaat het om een liquidatie. De politie stelt een onderzoek in en heeft de omgeving ruim afgezet.

Er is via Burgernet een oproep uitgegaan om uit te kijken naar een zilveren VW-transporter, oud model met geblindeerde achterruiten. De verdachten zijn mogelijke met dit type auto weggereden. Het is niet de bedoeling om de inzittenden zelf te benaderen, maar direct agenten in te schakelen, zo benadrukt de politie.

RTV Amstelveen meldt dat in Duivendrecht een uitgebrande auto is aangetroffen en dat het vermoedelijk om de vluchtwagen gaat.

Update:

Bas Paternotte van The Post Online zegt op Twitter: 'Slachtoffer schietpartij sportschool Amstelveen: 'Marokkaanse man, bracht zoontje naar zwemles'