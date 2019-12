Amber Alert: Politie zoekt 1-jarige Novan Roseboom en zijn moeder

De politie is met spoed opzoek naar de 1-jarige Novan Roseboom die sinds vrijdag met zijn 26-jarige moeder Rowena van der Veen vanuit Ede is vermist.

Rowena is vrijdagmorgen met haar zoontje uit Ede vertrokken met onbekende bestemming. Volgens de politie zijn zij hierna nog in Utrecht vastgelegd door een bewakingscamera. Hoewel de politie zich grote zorgen maakt over de vermissing, kan zij niet zeggen waarom.