Koning Willem-Alexander op bezoek bij Radiohuis van NPO

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend het Radiohuis van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in Hilversum bezocht. 'Het werkbezoek stond in het teken van het medium radio, dat dit jaar in Nederland honderd jaar bestaat', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis.

Radiohuis

NPO Audio is verantwoordelijk voor de radiozenders en podcasts van de publieke omroep, bestaande uit NPO Radio 1 (nieuws en actualiteiten), NPO Radio 2 (infotainment voor de hele familie), NPO 3FM (alternatieve popmuziek), NPO Radio 4 (klassieke muziek), NPO Radio 5 (gericht op ouderen) en NPO FunX (urban muziek). De zes radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep hebben samen een luistertijdaandeel van ongeveer dertig procent. Dit jaar zijn vijf van de zes NPO radiozenders onder een dak gebracht in het Radiohuis op het Media Park in Hilversum om een efficiëntere samenwerking mogelijk te maken.

'Aan de slag'

Tijdens zijn bezoek sprak de koning met NPO-bestuurders en radiomakers over het belang en de taak van publieke radio. Daarnaast was er aandacht voor de geschiedenis en vooral de toekomst van dit medium. Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van audio en podcast werden vervolgens getoond toen de koning een kijkje nam bij de vijf radiostudio’s. Hij ontmoette de mensen die in en rond de studio’s aan het werk waren. Afsluitend was de koning te gast in de uitzending ‘Aan de Slag’ op NPO Radio 2, waarin hij terugblikte op zijn bezoek aan NPO Audio.