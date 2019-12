Zwaargewonde man aangetroffen in auto langs A58 bij Tilburg

De politie kreeg zaterdagavond van langsrijdende automobilisten een melding dat er een auto in de berm langs de A58 bij Tilburg stond.

De langsrijdende automobilisten hadden ook een man over de vluchtstrook zien lopen. Dat bleek de bestuurder van de auto te zijn. De man is aangehouden, zo meldt politie Tilburg. De zwaargewonde bijrijder is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie sluit een geweldsmisdrijf niet uit. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.