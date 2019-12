Twee zwaargewonden bij vuurwerkincident in Den Bosch

Het incident vond plaats rond 23.00 uur in een zogeheten voetbalkooi. De slachtoffers raakte gewond in het gezicht.Ze zijn met ambulances naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht, dat gespecialiseerd is in oogheelkunde.

Vanuit de voetbalkooi liep een bloedspoor naar een woning. Daar zijn de twee behandeld aan hun verwondingen voordat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De woning werd tijdelijk afgezet door de politie.