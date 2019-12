Agent Landelijke Eenheid politie pleegt zelfmoord na persterij

Bij de Landelijke Eenheid van de politie is grote opschudding ontstaan nadat een collega zelfmoord heeft gepleegd. Volgens het NRC werkte de 31-jarige agent als digitaal expert in Driebergen.

De man beroofde zich op 13 december van het leven. Dit omdat hij zijn beklag had gedaan over pesterijen op de werkvloer. De afdeling waar de man werkte is gericht op de aanpak van zware misdaad en terrorisme.

Op 9 december zou de agent tegenover de ondernemingsraad (OR) zijn bezwaren geuit over een ‘incident’. De voorzitter van de OR van de Landelijke Eenheid laat aan de krant weten dat men de agent in contact heeft gebracht met de vakbond. ‘De OR is zeer geschokt door het plotseling overlijden’. Zij dringt ook aan op een gedegen onderzoek.

Het overlijden van de agent komt een maand nadat een vijftiental agenten van de Landelijke Eenheid hun beklag hadden gedaan bij de vakbonden over machtsmisbruik, discriminatie en vriendjespolitiek bij de afdeling die belast is met inlichtingenwerk.

(Bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie kunt u praten over zelfmoord. Zij zijn te bereiken via de telefoon 0900-0113 of www.113.nl)