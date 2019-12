Dode bij schietpartij in Schiedam

De politie kreeg een melding dat er schoten waren gehoord in een woning aan de Boomgaardstraat. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde man aan. Hulp door onder andere het personeel van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed op de plaats van het incident.

De politie is direct een onderzoek gestart in en om de woning. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

