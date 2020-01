Handgranaat die werd gelegd bij woning burgemeester Maasdriel onschadelijk gemaakt

In het Gelderse Kerkdriel werd maandagochtend vroeg een handgranaat gelegd bij het appartementencomplex waar burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel woont.

Tientallen bewoners van het appartementencomplex in Maasdriel hebben vanwege de vondst hun woning moeten verlaten. Inmiddels is direct gevaar van de handgranaat geweken. De granaat is onschadelijk gemaakt. De directe omgeving wordt nog verder onderzocht. Tot die tijd blijft het gebied rondom het Gasthuisplein afgezet. Dit meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar het explosief. Een krantenbezorger vondde granaat maadagochtend vroeg in een steeg bij het Gasthuisplein tussen winkelcentrum Delkant en het appartementencomplex. Het Gasthuisplein en het Monsigneur Zwijsenplein werden afgesloten. Winkelcentrum Delkant blijft vooralsnog gesloten. Lidl aan Gasthuisplein gaat wel open. Dit meldt Veiligheids Gelderland-Zuid.

Tegen het Brabants Dagblad zegt burgemeester Henny van Kooten dat hij niet uitsluit dat de granaat een waarschuwing aan zijn adres is. Van Kooten: 'Ze leggen hem niet bij iemand anders voor de deur.' Als de EOD het explosief onschadelijk heeft gemaakt, kan de politie beginnen met het onderzoek. De bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen in het gemeentehuis.