Verdacht pakket bij Joods restaurant in Amsterdam

Na een melding van een verdacht object heeft de politie woensdagmorgen een deel van de Amstelveenseweg in Amsterdam afgesloten.

Voor de deur van een Israëlisch restaurant is een doos aangetroffen waar enkele dragen uit steken met een schakelaar. Het Team Explosieven Verkenner (TEV) doet onderzoek naar de doos. Deze heeft de Explosievenopruimings Dienst ingeschakeld. Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Vernielingen

Het restaurant was al eerder doelwit van vernielingen. In december 2017 werden ruiten ingeslagen door een Palatijnse man. Voor de vernieling werd de man in juli 2018 veroordeeld tot een korte celstraf.

Begin januari 2018 was het restaurant opnieuw doelwit van vernielingen.

Het verdachte pakketje bij Joods Restaurant #HaCarmel. Voor de deur gevonden. Explosieven Opruimingsdienst onderweg. pic.twitter.com/r2HVHiRfdB — Federatief Joods NL (@federatiefjoods) January 15, 2020