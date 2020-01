Zieke coffeeshophouder Van Laarhoven in vliegtuig onderweg naar Nederland

Johan van Laarhoven, de coffeeshophouder die al vijf jaar in een Thaise cel zit, is met het vliegtuig onderweg naar Nederland. Zijn vliegtuig komt naar verwachting rond 18.30 uur aan op Schiphol. Dit melden diverse media donderdag.

Vijf jaar in Thaise cel

De 59-jarige Van Laarhoven, die ernstig ziek is, belandde in 2014 in Thailand in de cel. Johan van Laarhoven begon 35 jaar geleden een coffeeshop in Tilburg en opende in de loop der jaren nog drie vestigingen. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Thailand, waar hij in 2014 naar aanleiding van een verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd aangehouden.

Brief aan de Koning

In oktober 2016 schreef Van Laarhoven een emotionele brief aan koning Willem-Alexander waarin hij hem vraagt zich in te zetten voor een rechtvaardige behandeling. Van Laarhoven wilde dat Nederland om zijn uitlevering vraagt. “Mag ik u vanuit het diepste van mijn hart vragen uw contacten aan te wenden voor een rechtvaardige behandeling van mij en mijn vrouw? Wilt u mij helpen, majesteit? Bevrijd mij alstublieft uit deze Thaise hel.”

Rest straf in Nederland uitzitten

Van Laarhoven zou in principe de rest van zijn straf in een Nederlandse cel moeten uitzitten. De Thaise straf van 103 jaar, waarvan hij er 20 uit moest zitten in Thailand, wordt omgezet naar het Nederlandse strafmaximum van bijna 11 jaar. Daarvan wordt de tijd hij in de Thaise cel heeft doorgebracht afgetrokken. Zijn advocaat wil echter in Nederland een nieuwe procedure starten om de zaak in Nederland voor de rechter te krijgen waardoor Van Laarhoven de kans heeft om zijn onschuld te bewijzen.