Twee personen zwaargewond bij woningbrand Zaandam

Bij een woningbrand in de Pelikaanstraat in Zaandam zijn twee zwaargewonden gevallen.

Dit meldt Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zondag. De twee raakten gewond toen ze van de tweede verdieping uit het raam van de woning sprongen om aan de brand te ontkomen. De man en de vrouw maakten daarbij een een val van 8 meter. Ze zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Vanwege de brand werden er meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft twee andere personen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand, die op de eerste verdieping ontstond, is inmiddels uit. Omliggende woningen zijn gecontroleerd op rook en vrijgegeven. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.