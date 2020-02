Zwaargewonde na aanrijding met vrachtwagen

Bij een aanrijding in het Groningse Vlagtwedde is woensdagmiddag een fietser zwaargewond geraakt.

Omstreeks 16.45 uur kwamen de fietser en een vrachtwagen met elkaar in botsing op de kruising Veelerveensterweg en Bourtangestraat. De fietser raakte zwaargewond en is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Groningen gebracht.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.