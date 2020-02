Politie houdt kopstuk Saïd R. (47) aan in Colombia

Vrijdag is vermoedelijk Saïd R. in Medellin aangehouden, door de Colombiaanse politie, in samenwerking met de Landelijke Eenheid, DEA en FBI. 'Dit liet DEA weten', zo meldt de politie vrijdag.

Identificatie

'De identificatie vindt plaats, waarna we naar verwachting kunnen bevestigen dat het om Saïd R. gaat', aldus de politie. Latere meer.

100.000,- beloning

R. wordt verdacht van betrokkenheid - als opdrachtgever - bij verschillende moorden. Er was een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tip die zorgt voor de aanhouding. Op dit moment is niet bekend of de politie R. via een tip op het spoor is gekomen.

Ridouan T.

Voor het geven van de opdrachten voor een reeks moorden worden Ridouan T. en Saïd Razzouki door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. 'Beiden worden verdacht van leidinggeven aan de criminele organisatie ‘Marengo’, die zich richt op moord, poging tot moord en voorbereiding van moord', aldus het OM. Ridouan T. werd 16 december 2019 door de Dubai Police aangehouden in een woning.

'Marengo'

In de zaak ‘Marengo’ staan 16 verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. In het strafdossier komt een beeld naar voren van een geoliede moordmachine. Verschillende verdachten zijn volgens OM ingezet om zo efficiënt mogelijk moorden te plegen. Daarbij gold een vaste rolverdeling van chauffeurs, spotters en schutters. Een mensenleven was niets waard, gelet ook op tenminste twee zogenoemde vergismoorden.