Invallen en arrestaties na tonen vuurwapen in drill rap

De politie verrichtte vrijdag invallen in twee woningen in Rotterdam. De invallen vonden plaats nadat de politie kennis had genomen van videoclips op social media. Daarin werden vuurwapens en messen getoond. De politie hield twee verdachten aan op verdenking van verboden wapenbezit.

De verdachten komen uit Rotterdam, één jongeman van 17 jaar en een man van 27 jaar. De 17-jarige werd in zijn woning aangehouden. Die woning is daarna doorzocht. De politie vond €300,- aan vals geld. Dit is in beslag genomen. De tweede verdachte, werd op straat aan de West-Kruiskade aangehouden. Daarop is zijn woning in Rottedam-Zuid onderzocht. In de beide woningen zocht de politie naar wapens, die zijn niet aangetroffen. De verdachten zitten nog vast. Zij worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.

Rappen is oké, maar niet met een wapen

Politiechef Hans Vissers van de politie-eenheid Rotterdam: “Dat rappen een door jongeren gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm is over wat jongeren bezighoudt, is natuurlijk prima. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel. Vandaar ook dat we direct geacteerd hebben toen we deze video’s onder ogen kregen. We hebben in de driehoek (Politie, OM en Burgemeester) afgesproken voortaan direct op dit soort filmpjes te reageren als we daar kans toe zien. De ernst en risico’s vragen om een zeer actieve houding van de politie en alle andere partners als jeugdwerk, scholen en gemeente.

We worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met het bezit van vuurwapens en messen en ook met het daadwerkelijk gebruik daarvan door (soms nog zeer jonge) jongeren. We krijgen steeds vaker te maken met ernstige schiet- en steekincidenten. Dat is zeer zorgelijk en moet gestopt worden. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met filmpjes die op internet verschijnen waarbij het bezit en gebruik van steek- en vuurwapens wordt verheerlijkt en tot normaal wordt verklaard. Er is duidelijk sprake van toename in ernst en frequentie van dit soort problematiek.

Het is een kwestie waar we als maatschappij samen aan moeten werken. Met alle partijen die hier invloed op kunnen hebben, moeten we jongeren laten beseffen dat een mes of vuurwapen op zak dragen de kans aanzienlijk vergroot dat je dader of slachtoffer wordt van een steek- of schietincident. En dat is in beide gevallen iets dat je tekent voor de rest van je leven. Om tot jongeren door te dringen moeten we als samenleving opstaan en ons uitspreken. De ouders voorop, maar denk ook aan rolmodellen, jongerenwerkers, leraren en overheden. We moeten allemaal op ons eigen vlak een steentje bijdragen als we daartoe in de gelegenheid zijn.“

Over drill rap

Drill rap is een muziekvorm waarbij echt geweld op de loer ligt. In de teksten worden tegenstanders uitgedaagd, bespot en bedreigd. “We kregen medio 2019 ineens te maken met incidenten tussen groepen jongeren die we niet konden verklaren, zoals steekpartijen en groepen jongeren die afspraken maken om te vechten met elkaar". Dat het mis kan lopen, is een reële mogelijkheid. ‘Rapper Jay-Ronne Grootfaam werd vorig jaar september in Amsterdam doodgestoken. Het onderzoek loopt maar het heeft er alle schijn van dat dit verband heeft met drills. "In Rotterdam zijn ook gewonden gevallen, mogelijk houden deze verband met de dill raps, dat onderzoeken we. Het is overigens geen exclusief Amsterdams of Rotterdams fenomeen. Het speelt ook in andere plaatsen in het land’, aldus Hans Vissers.