Volgende zware storm al weer op komst: Dennis

Afgelopen zondag trok storm Ciara over Nederland. Het KNMI gaf voor deze storm code oranje uit. Inmiddels is bekend geworden dat volgens de eerste schattingen de schade door storm Ciara minstens 150 miljoen euro bedraagt.

Naamgeving

'Het was voor het eerst dat een storm in Nederland een naam kreeg. Stormen krijgen sinds vorig jaar een naam als het KNMI een code oranje of code rood voor windstoten uitgeeft', zo meldt het KNMI. Het KNMI werkt samen met de Britse en Ierse weerdiensten in de naamgeving van stormen, omdat in ons land stormen meestal uit het westen komen. De naam Ciara is een keuze van de Ierse weerdienst geweest.

Storm 'Dennis' op komst

Inmiddels kijken de meteorologen al weer naar de volgende storm die zich naar verwachting zondag aandient, storm Dennis. Naar verwachting zal Dennis iets minder heftig zijn dan zijn voorgangster Ciara maar toch dienen we weer rekening te houden met flinke zware windstoten. Eerst zal Dennis het Verenigd Koninkrijk aandoen waarna het koers zal zetten naar de westkust van ons land waar het naar verwachting zondagmiddag zal aankomen.