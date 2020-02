COVID-19 bereikt trieste mijlpaal van meer dan 1.000 doden

Dinsdagochtend om 06.00 uur stond de teller op 42.708 bevestigde gevallen van mensen die in China zijn besmet met het coronavirus. 'Tragisch genoeg is ook de trieste mijlpaal van meer dan 1.000 doden bereikt. 1017 mensen in China hebben hun leven verloren aan dit virus. De meeste gevallen en de meeste doden zijn nog steeds de provincie Hubei en de stad Wuhan', zo meldt de WHO dinsdag. Buiten China zijn er 393 gevallen in 24 landen en 1 overlijden.

COVID-19

De WHO heeft nu ook een naam voor de ziekte: COVID-19. Onder overeengekomen richtlijnen tussen de WHO, de Wereldorganisatie voor diergezondheid en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, moesten we een naam vinden die niet verwijst naar een geografische locatie, een dier, een individu of een groep mensen, en die is ook uitgesproken en gerelateerd aan de ziekte.

Naam belangrijk

Het hebben van een naam is belangrijk om te voorkomen dat andere namen worden gebruikt die onnauwkeurig of stigmatiserend kunnen zijn. Het geeft ons ook een standaardindeling om te gebruiken voor toekomstige uitbraken van coronavirus.

Eerste vaccin pas over 18 maanden beschikbaar

Het eerste vaccin zou over 18 maanden klaar kunnen zijn, dus we moeten vandaag alles doen met behulp van de beschikbare wapens om dit virus te bestrijden, terwijl we ons voorbereiden op de lange termijn. We hebben voorraden naar landen gestuurd om patiënten te diagnosticeren en te behandelen en gezondheidswerkers te beschermen. We hebben landen geadviseerd over het voorkomen van de verspreiding van ziekten en de zorg voor diegenen die ziek zijn en we versterken de laboratoriumcapaciteit over de hele wereld. We trainen duizenden gezondheidswerkers en we houden het publiek op de hoogte van wat iedereen kan doen om zijn eigen gezondheid en die van anderen te beschermen.

Voorzorgsmaatregelen belangrijk

Wanneer elk individu deel wordt van de insluitingsstrategie kunnen we er samen in slagen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Reinig uw handen regelmatig, met alcohol of zeep en water. Houd afstand van iemand die hoest of niest. En als je hoest of niest, bedek je mond en neus met een tissue of je elleboog.

Uitbraak nu stoppen

Het is ook belangrijk om te onthouden dat, hoewel we investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig hebben, we ook investeringen nodig hebben om deze uitbraak nu te stoppen. Vorige week heeft de WHO een oproep gedaan voor $ 675 miljoen, wat de wereld nodig heeft om paraatheid en responsoperaties in landen te ondersteunen.