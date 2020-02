Politie toont nieuwe ontplofte bombrief, afperser eist bitcoins

De politie heeft woensdag een foto getoond van de nieuwe bombrief die woensdagochtend in de postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen in Amsterdam-Westpoort is ontbrand. 'In de afpersingsbrief wordt betaling van bitcoins geëist', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Nieuwe bombrief past in reeks

Bij de ontbranding is niemand gewond geraakt. De politie houdt er sterk rekening mee dat de op woensdagochtend aangetroffen brief past in de reeks eerder verstuurde bombrieven, die op verschillende locaties in het land zijn aangetroffen. Ook de brief in Kerkrade van deze ochtend maakt deel uit van het onderzoek.

Kenmerken afpersingsbrief

De politie vraagt speciale aandacht voor witte enveloppen met een verdikking, voorzien van twee postzegels en met de geadresseerde op een geprint papierstuk in een geplastificeerd deel van de envelop. Op de woensdag aangetroffen brief zat geen logo van het CIB, zoals in eerdere gevallen. Zie ook bovenstaande foto.

Bedrijven

Ontvangt u een dergelijke envelop en vertrouwt u de situatie niet, neem dan contact op met de politie. Tot dusverre zijn enkel bedrijven het doelwit geweest van de verstuurde bombrieven.